انت الان تتابع روسيا تسمح للمقاتلين الأجانب معها في أوكرانيا بالحصول على جنسيتها ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في: 04 يناير 2024, 5:32 مساءً

أصدر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم (الخميس)، مرسوماً يسمح للأجانب الذين يقاتلون لحساب روسيا في أوكرانيا بالحصول على الجنسية الروسية لأنفسهم ولأسرهم، بحسب ما أوردت "رويترز". وذكر المرسوم أن الأشخاص الذين وقعوا عقوداً خلال عمليتها العسكرية الخاصة في أوكرانيا، يمكنهم التقدم بطلب للحصول على جوازات سفر روسية لأنفسهم ولأزواجهم وأطفالهم ووالديهم، ويجب عليهم تقديم المستندات التي تثبت أنهم سجلوا في صفوف الجيش لمدة لا تقل عن سنة واحدة. وأضاف أن المؤهلين للحصول على الجنسية هم الأشخاص الذين وقعوا عقوداً مع الجيش النظامي أو التشكيلات العسكرية الأخرى - وهو وصف يمكن أن ينطبق على مجموعات مثل مجموعة "فاجنر" الأمنية الخاصة.

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