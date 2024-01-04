أمريكا وفرنسا تتّفقان على اتخاذ خطوات لتجنب توسع الحرب في الشرق الأوسط

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محمد بن مسعود - الدمام - أعلنت وزارةُ الخارجية الأمريكية، اليوم "الخميس"، أن وزير الخارجية الأمريكي "أنتوني بلينكن"، ونظيرته الفرنسية "كاترين كولونا"؛ اتفقا على السعي إلى اتخاذ خطوات لتجنيب توسّع الحرب في الشرق الأوسط بعد ضربات في لبنان وإيران.

وقال الناطق باسم الخارجية الأمريكية "ماثيو ميلر": "إن بلينكن وكولونا بحثا عبر الهاتف أهمية التدابير لمنع توسع النزاع في غزة، بما في ذلك خطوات إيجابية لتهدئة التوترات في الضفة الغربية وتجنب التصعيد في لبنان وإيران"؛ وفقًا لـ"رويترز".

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