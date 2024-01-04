شكرا لقرائتكم خبر عن عيب تكويني نادر.. تفاصيل إنقاذ حياة مولود في نجران والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ‏تمكن فريق طبي بمستشفى الولادة والأطفال بنجران من إنقاذ حياة مولود خديج، يعاني من تشوه معقد في الإثني عشر.

وذكرت صحة نجران، أن الفحوصات الطبية بينت وجود انسداد في الاثني عشر، وضمور، وعيب خلقي في غدة البنكرياس، ما تطلب إجراء جراحة دقيقة ناجحة استمرت 4 ساعات لتعديل التشوهات.

العيوب الخلقية النادرة

نقل بعدها المولود لوحدة العناية المركزة بقسم الحضانة حتى تحسن حالته، وإعطائه الغذاء تدريجياً إلى أن وصل لمرحلة التغذية الكاملة عن طريق الفم، ليغادر المستشفى بصحة جيدة.

وبينت أن العيوب الخلقية وانسداد الاثني عشر من العيوب الخلقية النادرة الحدوث، حيث تبلغ نسبتها حالة واحدة لكل ألف حالة ولادة جديدة.