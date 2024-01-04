شكرا لقرائتكم خبر عن بمختلف التخصصات.. ترقية 2503 أفراد من منسوبي الأمن العام والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أصدر مدير الأمن العام الفريق محمد بن عبدالله البسامي، قرارات إدارية بترقية 2503 أفراد، للرتب التي تلي رتبهم، بمختلف التخصصات.

ورفع الفريق البسامي بالغ الشكر والتقدير والامتنان للقيادة الرشيدة - حفظها الله ـ، على ما يحظى به رجال الأمن من اهتمام وثقة ورعاية ومتابعة تمثل حافزاً أساسياً للارتقاء بأدائه.

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ترقيات الأمن العام

تمنى مدير الأمن العام، لمن شملتهم الترقيات التوفيق في تنفيذ مهامهم لخدمة الدين والملك والوطن، وأن يكونوا عند حسن ظن ولاة الأمر بهم.