انخفاض درجات الحرارة بالشرقية والرياض وأمطار في عدد من المناطق

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أمير المدينة يزور المعرض والمتحف الدولي للسيرة النبوية
زار أمير منطقة المدينة المنورة سلمان بن سلطان بن عبد العزيز، المعرض والمتحف الدولي للسيرة النبوية والحضارة الإسلامية، الواقع جنوب...
الغطاء النباتي ينثر 2 طن بذور نباتات في حمى الملك عبدالعزيز
نَثر المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر، ما يزيد على طنين من بذور النباتات الرعوية المحلية في منطقة حمى الملك...
محافظ ينبع يدشّن فعاليات بحَّار بنسختها الأولى
دشّن محافظ ينبع سعد بن مرزوق السحيمي، فعاليات بحَّار في نسختها الأولى بالمحافظة، بحضور مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة...
إنشاء محكمة جزائية في حفر الباطن
عقد المجلس الأعلى للقضاء جلسته برئاسة رئيس المجلس المكلف الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني بحضور أصحاب المعالي والفضيلة أعضاء...
إطلاق 132 كائناً فطرياً في محمية نيوم
أطلق المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية، بالتعاون مع نيوم، 132 كائناً فطريّاً في المنطقة المسيجة من محمية نيوم، لتأهيل هذه...
وصول الفوج الأول من ضيوف خادم الحرمين لبرنامج العمرة إلى المدينة المنورة
بدأت وفود المجموعة الأولى من المعتمرين ضمن برنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود للعمرة والزيارة...
القبض على 6 مواطنين لارتكابهم مخالفة الشروع في الصيد بمحمية الإمام تركي بن عبدالله الملكية
صرح المتحدث الرسمي للقوات الخاصة للأمن البيئي بأن الدوريات الميدانية للقوات وهي تؤدي مهامها في تنفيذ نظام البيئة بمحافظة رفحاء...
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