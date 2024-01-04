انخفاض درجات الحرارة بالشرقية والرياض وأمطار في عدد من المناطق

أمير المدينة يزور المعرض والمتحف الدولي للسيرة النبوية زار أمير منطقة المدينة المنورة سلمان بن سلطان بن عبد العزيز، المعرض والمتحف الدولي للسيرة النبوية والحضارة الإسلامية، الواقع جنوب... المدينة المنورة : المدينة المنورة : دوت الخليج 22 جمادى الآخرة 1445 هـ 22 جمادى الآخرة 1445 هـ الغطاء النباتي ينثر 2 طن بذور نباتات في حمى الملك عبدالعزيز نَثر المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر، ما يزيد على طنين من بذور النباتات الرعوية المحلية في منطقة حمى الملك... المدينة المنورة : دوت الخليج المدينة المنورة : دوت الخليج 22 جمادى الآخرة 1445 هـ 22 جمادى الآخرة 1445 هـ محافظ ينبع يدشّن فعاليات بحَّار بنسختها الأولى دشّن محافظ ينبع سعد بن مرزوق السحيمي، فعاليات بحَّار في نسختها الأولى بالمحافظة، بحضور مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة... ينبع: دوت الخليج ينبع: دوت الخليج 22 جمادى الآخرة 1445 هـ 22 جمادى الآخرة 1445 هـ إنشاء محكمة جزائية في حفر الباطن عقد المجلس الأعلى للقضاء جلسته برئاسة رئيس المجلس المكلف الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني بحضور أصحاب المعالي والفضيلة أعضاء... الرياض : دوت الخليج الرياض : دوت الخليج 22 جمادى الآخرة 1445 هـ 22 جمادى الآخرة 1445 هـ إطلاق 132 كائناً فطرياً في محمية نيوم أطلق المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية، بالتعاون مع نيوم، 132 كائناً فطريّاً في المنطقة المسيجة من محمية نيوم، لتأهيل هذه... الرياض : دوت الخليج الرياض : دوت الخليج 22 جمادى الآخرة 1445 هـ 22 جمادى الآخرة 1445 هـ وصول الفوج الأول من ضيوف خادم الحرمين لبرنامج العمرة إلى المدينة المنورة بدأت وفود المجموعة الأولى من المعتمرين ضمن برنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود للعمرة والزيارة... المدينة المنورة : دوت الخليج المدينة المنورة : دوت الخليج 22 جمادى الآخرة 1445 هـ 22 جمادى الآخرة 1445 هـ القبض على 6 مواطنين لارتكابهم مخالفة الشروع في الصيد بمحمية الإمام تركي بن عبدالله الملكية صرح المتحدث الرسمي للقوات الخاصة للأمن البيئي بأن الدوريات الميدانية للقوات وهي تؤدي مهامها في تنفيذ نظام البيئة بمحافظة رفحاء... الرياض : دوت الخليج الرياض : دوت الخليج 22 جمادى الآخرة 1445 هـ 22 جمادى الآخرة 1445 هـ

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