انت الان تتابع يقع في مجموعة الأخضر السعودي.. المنتخب العماني يعلن قائمته لبطولة آسيا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في: 04 يناير 2024, 7:35 مساءً

كشف الاتحاد العماني لكرة القدم، اليوم الخميس، النقاب عن تشكيلة منتخبه المشارك في كأس آسيا التي تنطلق في وقت لاحق هذا الشهر في قطر. وفيما يلي التشكيلة: في حراسة المرمى: إبراهيم المخيني وأحمد الرواحي وفايز الرشيدي مدافعون: خالد البريكي وأحمد الخميسي وفهمي دوربين وغانم الحبشي وجمعة الحبسي وأحمد الكعبي وعلي البوسعيدي ومحمود المشيفري وعبد العزيز الغيلاني لاعبو الوسط: مصعب المعمري وتميم البلوشي وحارب السعدي ومعتز عبد ربه وزاهر الأغبري وعبد الله فواز وأرشد العلوي وصلاح اليحيائي مهاجمون: جميل اليحمدي ومحسن الغساني وعبد الله المشرفي وعمر المالكي وعصام الصبحي وعبد الرحمن المشيفري. وفيما يلي التشكيلة: مجموعة الأحمر ويلعب منتخب عمان في المجموعة السادسة مع السعودية وتايلاند وقرغيزستان. مجموعة الأحمر

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