شكرا لقرائتكم خبر عن "الملك سلمان للإغاثة" يوزع 634 سلة غذائية في باكستان والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - واصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية توزيع السلال الغذائية في جمهورية باكستان الإسلامية، وذلك ضمن المرحلة الثالثة من مشروع دعم الأمن الغذائي في باكستان لعام 2024.

ووزع المركز أمس الأربعاء، 634 سلة غذائية في منطقة تهرباركر بإقليم السند ومنطقة قلات بإقليم بلوشستان، استفاد منها 4.438 فردًا من الفئات الأشد احتياجًا في المناطق المتضررة من الفيضانات.

الجهود الإغاثية للمملكة

ويأتي ذلك ضمن الجهود الإغاثية للمملكة عبر ذراعها الإنساني مركز الملك سلمان للإغاثة، لتعزيز الأمن الغذائي في باكستان جراء الأزمة الإنسانية التي تمر بها.