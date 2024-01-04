شكرا لقرائتكم خبر عن عسير.. القبض على 5 مخالفين لتهريبهم 32 كيلوجرامًا من الحشيش والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ألقت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع ظهران الجنوب بمنطقة عسير، القبض على 5 مخالفين لنظام أمن الحدود من الجنسية الإثيوبية، لتهريبهم 32 كيلوجرامًا من مادة الحشيش المخدر.

وجرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية بحقهم، وتسليمهم والمضبوطات إلى جهة الاختصاص.

الإبلاغ عن المخالفين

وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، من خلال الاتصال بالأرقام 911 في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و999 في بقية مناطق المملكة.

ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات 995، وعبر البريد الإلكتروني [email protected]، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.

#حرس_الحدود بمنطقة عسير يقبض على (5) مخالفين لنظام أمن الحدود لتهريبهم (32) كيلوجرامًا من مادة الحشيش المخدر.#الحرب_على_المخدرات#بالمرصاد pic.twitter.com/QjY9VlVt7Z — حرس الحدود السعودي (@BG994) January 4, 2024

This is a Twitter Status بمنطقة عسير يقبض على (5) مخالفين لنظام أمن الحدود لتهريبهم (32) كيلوجرامًا من مادة الحشيش المخدر.This is a Twitter StatusThis is a Twitter Status This is a Twitter Status— حرس الحدود السعودي (@BG994)