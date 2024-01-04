شكرا لقرائتكم خبر عن حفل كاسيت 90s يطوف بالجمهور في رحلة فنية إلى التسعينيات والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تجربة فريدة برحلة عبر الزمن الفني للعودة إلى التسعينيات لسماع أفضل أغاني ذلك العقد الزمني المليئ بالإنتاج الموسيقي والغنائي ذو الإيقاع السريع، يتيحها حفل كاسيت 90s الليلة.

وعلى مسرح أبو بكر سالم في بوليفارد سيتي، يقدم مجموعة من ألمع نجوم التسعينيات الليلة باقة من أجمل أغانيهم.

مشاركة نجوم التسعينيات

يشارك في إحياء الحفل عدد من الفنانين البارزين، من بينهم إيهاب توفيق، ومحمد فؤاد، ومصطفى قمر، ومدحت صالح، ومصطفى كامل، وهشام عباس، بجانب عدد من الأغاني الأجنبية ومشاهيرها آنذاك أيضا.

وكان "موسم الرياض" أشار أيضا في منشورات سابقة عن الحفل، قائلا على إكس: "من ألحان الذِّكريات.. بنعيش ونسمع أجمل أغاني التسعينات بأصوات مجموعة من الفنانين في حفل كاسيت 90s".