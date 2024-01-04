شكرا لقرائتكم خبر عن طقس المملكة.. أمطار على المدينة المنورة والمهد والحناكية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - نبّه المركز الوطني للأرصاد اليوم من أمطار خفيفة على المدينة المنورة ومحافظتي المهد والحناكية تشمل تأثيراتها رياحاً نشطة، وتدنياً في مدى الرؤية الأُفقية، وصواعق رعدية.

وبيّن المركز أن الحالة تبدأ عند السابعة صباحاً وتستمر حتى الساعة الثامنة مساءً.

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طقس السعودية

توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس، ليوم الخميس، يطرأ انخفاض في درجة الحرارة على منطقتي الشرقية و الرياض مع فرصة هطول أمطار خفيفة.

في حين يستمر التوقع بهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة ومكة المكرمة تمتد الى المدينة المنورة.