انت الان تتابع جمعية أعمال للتنمية الأسرية تحصل على شهادة المنظمة الموثوقة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في: 04 يناير 2024, 7:35 مساءً

حصلت جمعية أعمال للتنمية الأسرية ضمن مسيرتها في تحقيق التميز المؤسسي ورفع جودة خدماتها وبرامجها، على شهادة تطبيق المعيار البريطاني للمنظمة الموثوقة Trusted Charity Mark - level1 في نسختها الجديدة بعد تحقيقها جميع متطلبات المعيار الممنوح من المجلس الوطني البريطاني للمنظمات غير الربحية (NCVO)عبر وكيلها شركة تام للخدمات الإدارية. وصرح رئيس مجلس إدارة الجمعية الدكتور خالد بن سعد المقرن، بأن حصول الجمعية على هذا المعيار يعد امتداداً للجهود المبذولة في البناء المؤسسي وتطوير العمل الداخلي للجمعية وفق منهجية معتمدة تحقق التميز والجودة في المخرجات والخدمات التي تقدم للمستفيدين، حيث رسمت الجمعية مرحلة إستراتيجية لثلاثة أعوام قادمة من عام 2024 حتى عام 2026 والتي تهدف من خلالها التوسع في نطاق الخدمات والشراكات بما يحقق تطلعاتها. وأكد "المقرن" أن المعيار الذي حصلت عليه الجمعية يهدف إلى تحقيق الكفاءة والفاعلية من خلال العمل بمعايير مرسومة في مجال الحوكمة ومجال التخطيط ومجال القيادة والإدارة ومجال التعلم والتطوير ومجال إدارة الموارد والتواصل الخارجي، بالإضافة إلى مجال العمل مع الآخرين ومجال الخدمات الموجهة للمستفيدين ومجال إدارة المال ومجال إدارة العاملين ومجال النتائج والأثر.

كانت هذه تفاصيل خبر جمعية أعمال للتنمية الأسرية تحصل على شهادة المنظمة الموثوقة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.