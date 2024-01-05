انت الان تتابع جائزة الأفضل في ديسمبر.. "رونالدو" و"خيسوس" أبطالها ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في: 04 يناير 2024, 8:39 مساءً

ظفر قائد فريق النصر الكروي الأول، النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، بجائزة أفضل لاعب في دوري روشن السعودي، عن شهر ديسمبر الماضي، في الجولات "16 و17 و18 و19". كما حصل مدرب الهلال " خيسوس، على الجائزة ذاتها في فئة المدربين عن الجولات نفسها، فيما نال السنغالي إدواردو ميندي، حارس مرمى الأهلي، جائزة أفضل حارس. وأحرز عبد الإله هوساوي، لاعب فريق الخليج، جائزة أفضل لاعب.

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