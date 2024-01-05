انت الان تتابع جدة.. الجهات الأمنية تباشر بلاغًا عن وفاة مواطن إثر تعرضه لإطلاق نار ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - أوضح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة أن الجهات الأمنية بمحافظة جدة باشرت بلاغًا عن تعرض مواطن لإطلاق النار أثناء وجوده في منطقة جبلية غير مأهولة بالسكان نتج عنه وفاته بالموقع، وجارٍ اتخاذ الإجراءات النظامية.

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