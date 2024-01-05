شكرا لقرائتكم خبر عن ضيوف برنامج خادم الحرمين للعمرة: المملكة تعتني بأمور المسلمين في العالم والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أكد عدد من ضيوف برنامج خادم الحرمين الشريفين للعمرة والزيارة، المشمولين بالأمر الكريم باستضافتهم ضمن البرنامج الذي تشرف عليه وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، أن الاستضافة تؤكد عناية قيادة المملكة بأمور المسلمين في أنحاء العالم، مؤكدين جهود المملكة في خدمة الإسلام والمسلمين في مشارق الأرض ومغاربها.

وأعرب مبارك عبد الله، أحد ضيوف البرنامج من تايلاند عن شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وسمو ولي العهد ـ حفظهما الله ـ على الاستضافة الكريمة لأداء مناسك العمرة والزيارة، مشيراً إلى أن الاستضافة تجسيد لعناية قادة المملكة بأمور المسلمين في أنحاء العالم.

برنامج خادم الحرمين للعمرة

كما أعرب عن سعادته بوصوله إلى المدينة المنورة التي ولد فيها وغادرها إلى تايلاند مع والديه وهو في السنة الأولى من عمره، مشيراً إلى أنه عاد إلى المملكة بعد أربعين عامًا وهو في شوق لها، مثمناً حسن الاستقبال من مسؤولي البرنامج، وما لقيه من حفاوة وترحيب منذ وجوده في مطار بانكوك حتى وصوله إلى الفندق.

وقال الزائر محمد لطيف من الفلبين: "الحمد لله الذي يسّر لي زيارة البلاد لأداء العمرة مع ضيوف برنامج خادم الحرمين الشريفين، وسعادتي كبيرة عند وصولي للمدينة المنورة"، منوهاً بالاستقبال الحافل من مسؤولي البرنامج، وإعدادهم مقر الاستضافة بأعلى المستويات.

وقدّم كلاً من الفاضل بن حاج آدم من ماليزيا، وزكريا بن حسن من تايلاند، ورضوان أشرف من ميانمار شكرهم وتقديرهم لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود - أيده الله - على استضافتهم ضمن البرنامج المبارك، لأداء مناسك العمرة، وزيارة المدينة المنورة، للصلاة في المسجد النبوي الشريف، منوهين بدور برنامج العمرة والزيارة في تحقيق التواصل المستمر مع المسلمين في أنحاء العالم.