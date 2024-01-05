شكرا لقرائتكم خبر عن الأرصاد: أمطار خفيفة علي أجزاء من المدينة المنورة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - نبه المركز الوطني للأرصاد اليوم الجمعة، من أمطار خفيفة على منطقة المدينة المنورة، تشمل تأثيراتها رياحًا نشطة، وتدنيًا في مدى الرؤية الأفقية، وصواعق رعدية.

وأوضح المركز أن الحالة التي تشمل محافظة ينبع وخيبر ووادي الفرع، تستمر حتى الساعة الواحدة من مساء الجمعة.

المهد والحناكية

كما نبّه المركز إلى أمطار خفيفة على المدينة المنورة ومحافظتي المهد والحناكية، تشمل تأثيراتها رياحًا نشطة، وتدنيًا في مدى الرؤية الأُفقية، وصواعق رعدية.

وأوضح أن الحالة تبدأ في السابعة صباحًا وتستمر حتى الساعة الثامنة مساءً.