شكرا لقرائتكم خبر عن الدبيبة يشكر القيادة على إعادة فتح سفارة المملكة في طرابلس والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - قدم رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبدالحميد الدبيبة، شكره إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظهما الله- على إعادة فتح سفارة المملكة في طرابلس.
جاء ذلك خلال الاجتماع الذي دعا إليه الدبيبة أمس، بحضور القائم بأعمال سفارة المملكة العربية السعودية المستشار أحمد بن عبد الله الشهري، وعدد من سفراء الدول العربية والإسلامية والإفريقية المعتمدين لدى ليبيا.
علاقات التعاون مع ليبيا
وجرى خلال الاجتماع مناقشة عدد من القضايا المتعلقة بتطوير علاقات التعاون مع ليبيا.