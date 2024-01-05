شكرا لقرائتكم خبر عن الدبيبة يشكر القيادة على إعادة فتح ‏سفارة المملكة في طرابلس والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قدم رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبدالحميد الدبيبة، شكره إلى خادم الحرمين ‏الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن ‏عبد العزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظهما الله- على إعادة فتح سفارة المملكة في ‏طرابلس.‏

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي دعا إليه الدبيبة أمس، بحضور القائم بأعمال سفارة ‏المملكة العربية السعودية المستشار أحمد بن عبد الله الشهري، وعدد من سفراء الدول العربية ‏والإسلامية والإفريقية المعتمدين لدى ليبيا.‏

علاقات التعاون مع ليبيا

وجرى خلال الاجتماع مناقشة عدد من القضايا المتعلقة بتطوير علاقات التعاون مع ليبيا.‏