شكرا لقرائتكم خبر عن لمواجهة طقس الشتاء.. الصحة تنصح بتلقى لقاحات الأمراض التنفسية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - نصحت وزارة الصحة المواطنين بتلقي اللقاحات المنتسبة، لمواجهة تغيرات المناخ التي تزيد من انتشار الأمراض التنفسية.

وأشارت في منشور عبر حسابها على منصة إكس، إلى أن الإصابة بالفيروسات التنفسية يزداد في فصل الشتاء، بسبب التغيرات المناخية.

وأكدت الوزارة أن من المهم الحصول على لقاحات من الأمراض التنفسية التي تشمل الإنفلوانزا وكورونا المطور.

وأوضحت أن اللقاحات تعزز الجهاز المناعي، وتساعد الجسم في مكافحة العوامل المسببة للأمراض.

تعزيز الحماية المجتمعية

وقالت وزارة الصحة إنه بالإمكان أخذ لقاح الإنفلوانزا مع لقاح كورونا المطور في الوقت نفسه.

ولفتت إلى أن اللقاحات أدت المطلوب منها في السابق، في تعزيز الحماية المجتمعية، ونظرًا إلى ظهور متحور جديد، فإن الجهاز المناعي يحتاج إلى تعزيز قوته بالحصول على لقاح كورونا المطور.