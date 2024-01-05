شكرا لقرائتكم خبر عن رياح وأمطار وضباب.. طقس شتوي متنوع على الرياض والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - يتوقع المركز الوطني للأرصاد أن تشهد أجزاء من منطقة الرياض شبورة مائية (ضباب خفيف) خلال ساعات الصباح الباكر، حتى الساعة التاسعة من صباح اليوم الجمعة، يصاحبها تدنٍ في مدى الرؤية الأفقية (3 - 5) كيلومترات.

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ويشمل التنبيه: الزلفى والغاط والمجمعة وشقراء.

أمطار خفيفة

كما نبه المركز إلى هطول أمطار خفيفة على الدوادمي وعفيف حتى الساعة 9 مساء اليوم الجمعة.

وتشمل التأثيرات المصاحبة رياحًا نشطة، وتدنيًا في مدى الرؤية الأفقية، وصواعق رعدية.

رياح شديدة

ونبه المركز أيضًا إلى رياح شديدة على السليل ووادي الدواسر، تستمر حتى الساعة 3 مساءً.

يصاحب الرياح تدنٍ في مدى الرؤية الأفقية، ورياح تصل سرعتها إلى (40 - 49) كم/ساعة.