المالية تُعلن اعتماد خطة الاقتراض السنوية لعام 2024

اعتمد معالي وزير المالية الأستاذ محمد بن عبدالله الجدعان خطة الاقتراض السنوية لعام 2024م، وذلك بعد أن صادق عليها مجلس إدارة المركز الوطني لإدارة الدين خلال اجتماعه المنعقد مؤخراً. أبرز ما تضمنته الخطة: توقعات بأن تشكل الاحتياجات التمويلية لعام 2024م ما يقارب 86 مليار ريال.

سداد مستحقات أصل الدين للعام.

تغطية العجز المتوقع في الميزانية العامة للدولة لعام 2024م.

الوصول بحجم محفظة الدين إلى حوالي 1,115 مليـار ريـال بحلول نهايـة عـام 2024م.

تلبية الاحتياجات التمويلية للمملكة عن طريق عمليات التمويل المحلية والدولية.

سداد أصل الدين المستحق خلال العام 2024م وعلى المدى المتوسط.

اغتنام الفرص المتاحة حسب أوضاع السوق لتنفيذ عمليات تمويلية إضافية.

استغلال فرص الأسواق لتنفيذ عمليات التمويل الحكومي البديل لتعزيز النمو الاقتصادي.

تمويل المشاريع التنموية ومشاريع البنية التحتية.

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