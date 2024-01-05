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مخاطر تناول الهرمونات بحثًا عن بناء العضلات

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الرياض - محمد الوسيري - استعرض الدكتور بسام بن عباس، استشاري أمراض السكري والغدد الصماء في الأطفال، مخاطر تناول الهرمونات بحثًا عن بناء العضلات.

وقال استشاري أمراض السكري والغدد الصماء، خلال حواره ببرنامج “يا هلا” عبر قناة “روتانا خليجية”: إن جميع الهرمونات المستخدمات لبناء العضلات تحتوي على هرمون التستوستيرون.

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وأوضح أن هذا الأمر يؤدي إلى تضاد بين هرمون التستوستيرون الداخلي والخارجي، مشيرًا إلى أن هذا قد يؤدي إلى ضمور الخصية والعقم وضعف الشهوة الجنسية.

ولفت استشاري أمراض السكري والغدد الصماء، إلى أن هذا الأمر يؤثر عصبيًّا على الإنسان، فقد يصاب الشخص بالاكتئاب.

محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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