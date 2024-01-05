شكرا لقرائتكم حساب المواطن: إيداع الدعم 10 يناير ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - أكد حساب متابعات الخليج 365 أنه لم تصدر مبالغ دفعة شهر يناير حتى الآن، وفي حال كان الشخص مستحقًّا سيشمله الدعم بتاريخ 10 يناير.

وقال البرنامج عبر خدمة المستفيدين بمنصة إكس: إنه لمعرفة قيمة الاستحقاق بالإمكان استخدام حاسبة الدعم التقديرية من هنا.

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وفي وقت سابق، أعاد برنامج حساب متابعات الخليج 365، التذكير بخطوات التسجيل في البرنامج للاستفادة من الدعم، بعد التوجيه الملكي الكريم بتمديد العمل ببرنامج حساب متابعات الخليج 365 بآليته الحالية مع الاستمرار في تقديم الدعم الإضافي حتى نهاية العام 2024م.

خطوات ورابط التسجيل في حساب متابعات الخليج 365

– إنشاء حساب جديد من خلال الرابط التالي “اضغط هنا“.

– تسجيل الدخول

– النقر على أيقونة البدء في بناء حسابك

– إدخال البيانات التالية “بيانات عامة، العنوان، التابعين، الحساب البنكي، المرفقات إن وجدت”.

– التأكيد ومراجعة البيانات

توجيه من خادم الحرمين بشأن حساب متابعات الخليج 365:

وقبل أيام، وجه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ بتمديد العمل ببرنامج حساب متابعات الخليج 365 بآليته الحالية مع الاستمرار في تقديم الدعم الإضافي لمستفيدي برنامج حساب متابعات الخليج 365 حتى نهاية العام 2024م، إلى جانب استمرار فتح التسجيل في البرنامج.

جاء ذلك بناءً على ما رفعه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية ـ حفظه الله ـ،

ويأتي ذلك انطلاقًا من عناية القيادة الرشيدة بأبنائها المواطنين، وحرصًا على تخفيف الأعباء عنهم وتحسين معيشتهم في ظل الظروف الاقتصادية المتغيرة، كما يأتي تقديم الدعم الإضافي لمستفيدي برنامج حساب متابعات الخليج 365، امتدادًا للتوجيه الكريم السابق والذي بدأ منذ شهر يوليو 2022م.