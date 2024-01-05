شكرا لقرائتكم وصول أول إرسالية مواشٍ حية من أستراليا بعد توقف 13 عامًا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - أعلنت وزارة البيئة والمياه والزراعة، وصول أول إرسالية مواشٍ حية ترد من أستراليا عبر ميناء الملك عبدالعزيز بالدمام، بعد توقف دام تقريبًا 13 عامًا.

إجراءات محجرية

وأشار الحساب الرسمي لوزارة البيئة والمياه والزراعة، عبر منصة “إكس”، إلى تطبيق الإجراءات المحجرية لضمان سلامة المواشي.

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في وقت سابق، استقبل ميناء جدة الإسلامي 1,720,485 رأس ماشية حية من خلال 81 سفينة، وذلك منذ بدء موسم الحج لاستيراد المواشي الحية في الأول من شهر ذي القعدة وحتى الثالث من شهر ذي الحجة.

ومن المتوقع أن يتجاوز عدد المواشي بنهاية موسم استيراد المواشي خلال موسم الحج لعام 1444هـ أكثر من مليوني رأس ماشية حية.