شكرا لقرائتكم خبر عن "الوطني للأرصاد": أمطار خفيفة على محافظة بدر والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - نبه المركز الوطني للأرصاد اليوم الجمعة، من أمطار خفيفة على منطقة المدينة المنورة، تشمل تأثيراتها: رياحًا نشطة وتدنيًا في مدى الرؤية الأفقية وارتفاع في الأمواج وصواعق رعدية، على محافظة بدر.

وبين المركز أن الحالة مستمرة حتى الساعة العاشرة صباحًا.

أمطار رعدية على أجزء من الممكلة

توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم الجمعة - بمشيئة الله تعالى - استمرار هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة وتمتد الى المدينة المنورة.

كما لا يستبعد تكون الضباب على أجزاء من تلك المناطق وكذلك على القصيم، حائل، الجوف والحدود الشمالية.