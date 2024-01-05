انت الان تتابع "حماس": "إسرائيل" تحاول تصدير أزمتها للخارج بعد اغتيال "العاروري" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في: 05 يناير 2024, 11:24 صباحاً

قالت حركة "حماس": إن هدف "إسرائيل" من وراء اغتيال نائب رئيس مكتبها السياسي صالح العاروري، يتمثل في "تصدير أزمتها للخارج وإرباك حسابات المقاومة والمنطقة". جاء ذلك في كلمة مسجلة لرئيس الحركة في الخارج خالد مشعل، تعليقًا على اغتيال العاروري و6 آخرين بينهم 2 من قادة "القسام" (الجناح المسلح لحماس)، و4 من كوادر الحركة، في العاصمة اللبنانية بيروت، مساء الثلاثاء. وأضاف مشعل: "العدو أراد بذلك (اغتيال العاروري) تصدير أزمته للخارج، وتوسيع دائرة العدوان ظنًا منه أن ذلك يربك حسابات المقاومة والمنطقة، وأن اغتياله للقادة سيكسر إرادة المقاومة ويضعف قيادتها". وتابع: إن هذا الاغتيال يأتي في ظل "فشل العدو وخيبته بعد 3 أشهر من عدوانه الهمجي والهولوكوست التي يشنها ضد سكان قطاع غزة".

كانت هذه تفاصيل خبر "حماس": "إسرائيل" تحاول تصدير أزمتها للخارج بعد اغتيال "العاروري" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.