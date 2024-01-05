تسريبات تزف بشرى بشأن هواتف "جلاكسي إس 24" المرتقبة

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في: 05 يناير 2024, 11:29 صباحاً

كشفت تسريبات صحفية عالمية أن هواتف سامسونج "جلاكسي إس 24" المرتقبة قد تفجّر مفاجأة سارة لكل عشاق ومرتقبي الإصدار الجديد يوم 17 يناير. وأفادت التسريبات بأن هواتف "جلاكسي إس 24 بلس" و"جلاكسي إس 24 ألترا" كلها ستعتمد على معالجات "كوالكوم" فائقة السرعة الجديدة "سنابدراجون 8 الجيل الثالث". وستتخلى بتلك الطريقة عن معالجات "أكسيونز" الخاصة بها، والتي كانت محل انتقاد عدد واسع من مستخدمي هواتف سامسونج. وكانت الشركة الكورية الجنوبية قد اعتمدت معالجات "كوالكوم" في الإصدار السابق على هواتف "جلاكسي إس 23 ألترا" فقط. واحتفل منتقدو معالجات "أكسيونز" بتلك التسريبات، التي تشير إلى أن سامسونج ستستخدم معالجات "آكسيونز 2400" الجديد على بعض هواتف "جلاكسي إس 24 فانيليا" وفي بعض الأسواق فقط.

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