بلدية ضرماء تدشن "فعالية كشته" مشتملة على 6 أركان مصاحبة

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في: 05 يناير 2024, 11:32 صباحاً

قام رئيس بلدية محافظة ضرماء المهندس عبدالله بن حسين البسامي، مساء الخميس، بتدشين فعالية كشته في حديقة سحاب بحي اليمامة، وزيارة الأركان المصاحبة لهذه الفعالية. جاء ذلك تنفيذاً لتوجيهات أمين منطقة الرياض لتفعيل المبادرات المجتمعية والنهوض بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، مما يسهم في التعريف بالأماكن السياحية والاستمتاع بالأجواء الخلابة بمنطقة الرياض، وتهيئة المدن لسكانها والزوار ورفع جودة الحياة بها. وصاحبت الفعالية 6 أركان رئيسية تنوعت بين ديوانية كشته وركن التوعية الصحية والإسعافية وركن الأسر المنتجة وركن الفن والإبداع وركن الطفل والتلوين وركن التحديات. وجاء تنفيذ هذه الفعالية برعاية استراتيجية من قبل جمعية التنمية الأهلية بضرماء.

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