انت الان تتابع شركة بريطانية تعلن تصنيع حافظات "آيفون" مستوحاة من "بلاكبيري" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في:

أعلنت شركة "كليكس" البريطانية عن تصنيع حافظات لوحة مفاتيح "فعلية" لهواتف "آيفون" مستوحاة من لوحات مفاتيح هواتف "بلاكبيري" الكلاسيكية.

وقالت "كليكس" على هامش مشاركتها في معرض المنتجات الاستهلاكية الإلكترونية في لاس فيغاس الأمريكية إن الحافظة ولوحة المفاتيح الفعلية الكاملة سيكون توصليها بجهاز "آيفون" أمرًا سهلاً، ويوفر تجربة كتابة أكثر لمسية وسلاسة.

وتوجد لوحة المفاتيح الخاصة بـ"كليكس" في الجزء السفلي من الحافظة، ولا تغطي أي جزء من الشاشة على الإطلاق، ولكن بدلاً من ذلك تزيد من طول الهاتف، ما يتيح رؤية كاملة لما هو على الشاشة حتى أثناء الكتابة.

تتصل لوحة المفاتيح هذه بجهاز "آيفون" من خلال منفذ الشاحن سواء كان "لايتينج" أو "يو إس بي سي"، وتسمح أيضًا بشحن الهاتف كالمعتاد.

لا تحتوي الحافظة على اتصال "بلوتوث"، وهو ما يعني أنها لا تعمل ببطارية ولا تحتاج لشحنها.

تتمتع الحافظة بإمكانية تشغيل الإضاءة الخلفية، إذا كنت تستخدمها ليلاً أو في الظلام.

ويمكنك من خلالها استخدام مجموعة من اختصارات لوحة المفاتيح إذا كنت تريد التنقل في جهازك دون استخدام شاشة اللمس.

للتمرير إلى أسفل صفحات الويب، على سبيل المثال، يمكنك الضغط على شريط المسافة. ومع ذلك، فإن مفاتيحها تبدو صغيرة جدًا، وقد تجد نفسك تواجه صعوبة في الكتابة إذا كان لديك أيدي وأصابع أكبر.