"مانشيني" يستدعي الثلاثي البريك وحاجي وريان حامد

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محمد بن مسعود - الدمام - استدعى المدير الفني للمنتخب السعودي "روبرتو مانشيني" الثلاثي "محمد البريك، طلال حاجي، ريان حامد "للانضمام لمعسكر المنتخب الوطني المقام حاليا في سيلين بدولة قطر ضمن المرحلة الأخيرة من البرنامج الإعدادي استعداداً لمنافسات كأس آسيا 2023 التي تنطلق يوم 12 من شهر يناير الحالي في دولة قطر.

الجدير بالذكر أن المنتخب الوطني السعودي يأتي في المجموعة السادسة ضمن منافسات كأس آسيا 2023، وإلى جانبه منتخبات عمان، قرغيزستان، تايلاند.

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