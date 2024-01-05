انت الان تتابع "الشباب" ينوي شراء عقد المغربي رومان سايس بشكل نهائي من "السد" القطري ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في: 05 يناير 2024, 12:50 مساءً

كشفت صحيفة "footmercato" الفرنسية عن رغبة مسؤولي نادي الشباب في شراء عقد المغربي رومان سايس لاعب الفريق بشكل نهائي بعد اقتراب انتهاء فترة إعارته من السد القطري. وكانت إدارة نادي الشباب قد استعارت اللاعب المغربي من نادى السد خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، ولمدة موسم واحد، مع وجود بند خيار الشراء في عقده. وأفادت ذات الصحيفة بأن ادارة الشباب تريد استخدام خيار الشراء والاحتفاظ باللاعب المغربي، بعد أدائه المميز مع الفريق بالفترة الماضية. وأشارت الصحيفة إلى أن الأرجنتيني إيفر بانيغا لاعب الشباب، والذي يرتبط بعقد حتى يونيو 2024، يقترب من مغادرة الفريق، إذ أن لاعب خط الوسط الأرجنتيني، على اتصال متقدم مع فريق نيويلز أولد بويز الأرجنتيني. وكان قد انضم رومان سايس البالغ من العمر 33 عاما، إلى السد القطري في يوليو الماضي، قادماً من بشكتاش التركي، كما يلعب للمنتخب المغربي منذ 2012 .

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