"الأخضر" يستأنف تدريباته في معسكر قطر بعد الفوز على لبنان ودياً

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في: 05 يناير 2024, 12:54 مساءً

استأنف المنتخب السعودي، صباح اليوم الجمعة، برنامجه الإعدادي في المعسكر المقام حاليًا في سيلين بدولة قطر خلال الفترة ( 31 ديسمبر - 11 يناير)، ضمن المرحلة الأخيرة من البرنامج الإعدادي استعدادًا لمنافسات كأس آسيا 2023 التي تنطلق يوم 12 من شهر يناير الحالي في دولة قطر . واكتفى المدير الفني "روبرتو مانشيني" صباح اليوم بحصة استرجاعية على "ملعب منتجع سيلين"، بدأت بتمارين الإحماء ثم مباريات مصغرة، لتختتم الحصة التدريبية بتمارين الإطالة. على صعيد متصل، لم يشارك اللاعب "أيمن يحيى" في الحصة التدريبية الجماعية لحاجته لبرنامج علاجي بعد تعرضه للإصابة في مفصل الكاحل الأيمن، بعد مشاركته يوم أمس في المباراة الودية، فيما اكتفى الثنائي "علي البليهي، عيد المولد" بتمارين خاصة برفقة الجهاز الطبي. من جهة أخرى، منح المدير الفني لاعبي الأخضر فترة حرة بعد نهاية الحصة التدريبية، على أن يكون التجمع مساء اليوم في مقر المعسكر. ويواصل المنتخب الوطني السعودي برنامجه الإعدادي يوم غدٍ السبت بحصتين تدريبيتين صباحية ومسائية كلاهما على "ملعب منتجع سيلين".

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