شكرا لقرائتكم خبر عن تشغيل غرفتي عمليات وجناح رعاية بمستشفى الأمير محمد بن فهد بالقطيف والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - بدأ قسم العمليات الجراحية بمستشفى الأمير محمد بن فهد العام وأمراض الدم الوراثية بمحافظة القطيف، تشغيل غرفتي عمليات وجناح رعاية مرضى جراحة اليوم الواحد كمرحلة أولى، وذلك ضمن خطة تطوير المستشفى وتقديم خدمات صحية متميزة لأهالي المنطقة.

وأوضحت إدارة المستشفى أنه تم إجراء حتى الآن 6 عمليات جراحية، بينها 2 جراحة أنف وأذن وحنجرة و4 عمليات جراحة عامة، وستتوالى تباعاً العمليات لتشمل غيرها من التخصصات المستهدفة.

تجهيزات حديثة

أشارت الإدارة إلى أن غرفتي العمليات مزودة بأحدث الأجهزة والمعدات الطبية، كما أن جناح رعاية مرضى جراحة اليوم الواحد مجهز بكافة التجهيزات اللازمة لرعاية المرضى بعد العمليات، وذلك بطاقة استيعابية تصل إلى 10 أسرّة.

وأكدت أن تشغيل غرفتي العمليات وجناح رعاية مرضى جراحة اليوم الواحد يسهم في رفع كفاءة الخدمات الصحية المقدمة في المستشفى، وتقديم الرعاية الطبية الشاملة للمرضى.