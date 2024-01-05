"عمر الحربي" يدخل "القفص الذهبي"

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محمد بن مسعود - الدمام - احتفل الشاب عمر بن سعد الحربي، بزواجه من كريمة عبدالله بن عبدالعزيز السلطان، وسط لفيف من الأقارب والأهل والأصدقاء تعمّهم مظاهرُ الفرح في حفل الزواج.

وتتمنى "الخليج 365" للشاب "الحربي" حياةً سعيدة، والرفاه والذرية الصالحة.

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