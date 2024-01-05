شكرا لقرائتكم خبر عن "مكافحة المخدرات" تقبض على شخص بالطائف لترويجه عدة مواد مخدرة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تكثف قوات الأمن بالمملكة مجهوداتها لمواجهة كل المخالفات وعمليات الترويج وتهريب المخدرات بشكل مستمر.

قبضت المديرية العامة لمكافحة المخدرات على شخص بمحافظة الطائف لترويجه مادة الميثامفيتامين المخدر (الشبو)، ومادة الحشيش المخدر، وأقراصًا خاضعة لتنظيم التداول الطبي، وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى النيابة.

وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني [email protected]، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.