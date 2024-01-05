"آل حميدان" يزفُّون عجيان عريسًا

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في: 05 يناير 2024, 5:16 مساءً

احتفل مساء أمس الخميس الشيخ راشد بن عبدالهادي المري بزواج نجله الأستاذ عجيان. وحضر الحفل لفيفٌ من الأقارب والأصدقاء والمحبين. وتخلله رقصات شعبية، وإلقاء قصائد ترحيبية احتفالاً بهذه المناسبة السعيدة. "الخليج 365" تُبارك للعريس، وتتمنى له حياة زوجية سعيدة.

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