انت الان تتابع تجمع صحي حائل يحصد 3 جوائز لـ"وازن".. و"الرشدان" يتابع للمزيد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في: 05 يناير 2024, 5:33 مساءً

حصد تجمع حائل الصحي ثلاث جوائز في برنامج وازن للعام 2023 م، حيث حصل مستشفى الملك سلمان التخصصي على جائزة التميز و شهادة الفئة الأولى في برنامج مؤشرات وازن كأفضل مشروع تحسيني للعيادات، كما حصل مركز الكلى في مستشفى الملك سلمان، على ذات الجائزة. فيما حصلت الإدارة العامة للخدمات الصيدلية في مستشفى الملك سلمان على جائزة وازن في فئة المشاريع التحسينية كأفضل مشروع تحسيني للصيدلية و أتمتة خدمات الصيدلة على مستوى الوزارة. جاء ذلك بعد المتابعة الدؤوبة من الرئيس التنفيذي لتجمع حائل الصحي المهندس حاتم الرشدان، الذي حرص على تحقيق جميع المؤشرات المطلوبة في مستشفيات المنطقة، لتحسين الجودة الصحية وتقديم خدمة صحية للمواطن والمقيم.

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