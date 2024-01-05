شكرا لقرائتكم خبر عن بالصور.. خدمات متميزة نوعية لضيوف برنامج خادم الحرمين للعمرة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - لا تزال المملكة تقدم كل أنواع الدعم والمساعدات لما يخدم الإسلام والمسلمين، ومن ذلك ضيوف برنامج خادم الحرمين الشريفين للعمرة والزيارة.

ووصلت الدفعة الـ15 للبرنامج إلى المدينة المنورة، منوهين بما قُدِّم لهم من خدمات متميزة منذ مغادرتهم بلادهم.

ضيوف برنامج خادم الحرمين الشريفين للعمرة والزيارة

وأشادوا بعناية ورعاية المملكة للإسلام والمسلمين، مشيرين إلى أن من ثمار برنامج العمرة والزيارة، تحقيق اللقاء والتواصل المستمر مع المسلمين في أنحاء العالم.

وسيتوجه ضيوف برنامج خادم الحرمين الشريفين للعمرة والزيارة بعد زيارتهم المدينة المنورة، إلى مكة المكرمة لأداء مناسك العمرة وإكمال البرامج المعدة لهم.

منظومة متكاملة من الخدمات النوعية

كان ضيوف برنامج خادم الحرمين الشريفين للعمرة والزيارة، أدوا اليوم صلاة الجمعة في الحرم النبوي، وسط منظومة متكاملة من الخدمات النوعية.

ودعوا الله -عز وجل- أن يوفق خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - لكل خير، وأن يجمع كلمة المسلمين ويوحّد صفهم على الخير والهدى، وأن يحفظ للمملكة أمنها ورخاءها وعزها.

كما أعربوا عن شكرهم وتقديرهم لخادم الحرمين الشريفين ولسمو ولي عهده الأمين- حفظهما الله- على استضافتهم ضمن هذا البرنامج، لأداء مناسك العمرة وقضاء أيام عدة في طيبة الطيبة، والصلاة في الحرم النبوي الشريف.