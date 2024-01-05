شكرا لقرائتكم خبر عن هذه المواقع محظورة.. حرس الحدود يوجه رسالة لمرتادي المناطق البرية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - دعت المديرية العامة لحرس الحدود، مرتادي المناطق البرية من المواطنين والمقيمين إلى الابتعاد عن المناطق الحدودية والالتزام بالأنظمة والتعليمات التي تمنع الاقتراب من منطقة الحدود البرية المحظورة، التي تم إيضاحها بلوحات تحذيرية وسواتر ترابية على طول الحدود.

وشددت على أن كل من يتجاوز اللوحات التحذيرية باتجاه منطقة الحدود البرية المحظورة سيعرض نفسه للعقوبات التي نص عليها نظام أمن الحدود ولائحته التنفيذية بالسجن لمدة تصل إلى (30) شهرًا أو غرامة مالية تصل إلى (25,000) ريال أو بهما معًا.

مرتادو المناطق البرية

أهابت المديرية العامة لحرس الحدود بجميع المتنزهين ومرتادي المناطق البرية القريبة من مناطق الحدود الالتزام بالأنظمة والتعليمات في المملكة، مؤكدة أنها لن تتهاون في ضبط المخالفين وإحالتهم إلى الجهات المختصة.