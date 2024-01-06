شكرا لقرائتكم خبر عن 200 ألف زائر.. إغلاق "بوليفارد سيتي" اليوم بعد تحقيق رقم قياسي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلن المستشار، تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه، إغلاق بوليفارد سيتي اليوم، والتوقف عن استقبال المزيد من الزوار.

وأعلن رئيس هيئة الترفيه، تحقيق رقم قياسي تاريخي يحدث لأول مرة، إذ تخطى عدد الزوار 200 ألف زائر اليوم.

إغلاق بوليفارد سيتي

كتب المستشار، تركي آل الشيخ، عبر حسابه على منصة إكس، اليوم الجمعة: اعتذر لجمهورنا الكريم، سيتم إغلاق بوليفارد سيتي الآن، وسنتوقف عن استقبال المزيد من الزوار حرصا على خدمتكم وراحتكم.. حققنا رقم قياسي تاريخي اليوم ولأول مرة تعدى ٢٠٠ ألف زائر.

بوليفارد سيتي

تعد منطقة بوليفارد سيتي واحدة من أهم المناطق الترفيهية في موسم الرياض 2023، حيث تضم أشهر العلامات التجارية المحلية والعالمية، وأفخم المطاعم والمقاهي حول النافورة الراقصة، بالإضافة إلى مجموعة من الفعاليات المختلفة، لتقدم لزوار الموسم تجارب ترفيهية متنوعة.

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