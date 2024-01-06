شكرا لقرائتكم خبر عن بالصور.. هطول أمطار متفرقة على الباحة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - شهِدت منطقة الباحة اليوم هطول أمطارٍ متفرقة من متوسطةٍ إلى خفيفة، مع انعدام الرؤية بسبب الضباب الكثيف بقطاع السراة ومنتزهاتها.

وشملت أجزاءً من مدينة الباحة وضواحيها وأجزاء من محافظات بلجرشي والقرى وبني حسن والمندق، والمراكز التابعة لها، والعديد من منتزهاتها.

الطقس في مناطق السعودية

وفي وقت سابق أصدر المركز الوطني للأرصاد، تنبيهاً - إنذار أحمر - من هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على عدد من محافظات منطقة مكة المكرمة.

وبين أن الأمطار، سيصحبها رياح شديدة السرعة، وانعدام في مدى الرؤية الأفقية، وتساقط للبرد، وجريان السيول، وصواعق رعدية، وتشمل تأثيراتها محافظات العرضيات، وأضم، وميسان.

طقس الشرقية

وأمس كشف المختص عقيل العقيل، محلل الطقس في المركز الوطني للأرصاد، أن أجواء المملكة في إجازة طلاب المدارس للأسبوع القادم تميل إلى الاستقرار.

وأشار في تصريحات خاصة لـ "اليوم" أن فرص هطول الأمطار تقل، فيما تستمر الأجواء الباردة على القطاع الشمالي المتمثل في منطقه تبوك والحدود الشمالية، والجوف وحائل والقصيم والرياض والمنطقة الشرقية.