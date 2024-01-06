شكرا لقرائتكم خبر عن تدشين عدد من المشاريع في إحدى محافظات مكة المكرمة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - شهدت محافظة الجموم، إحدى محافظات مكة المكرمة، تدشين عدد من المشاريع التنموية.

وجاء أبرزها، مشروع ربط طريق الهجرة السريع مع طريق المدينة المنورة، ومشروع ميدان طريق هدى الشام المتقاطع مع طريق المدينة المنورة القديم.

توفير الفرص الاستثمارية

أيضا دشن مشروع حديقة هدى الشام، وميدان مدخل الجموم الرئيسي.

كما دشّن مركز خدمات المستثمرين؛ بهدف تقديم العديد من الخدمات الداعمة والجاذبة وتوفير الفرص الاستثمارية الواعدة لمواكبة الحراك الاقتصادي.

المشروعات التنموية في المناطق السعودية

والتقى أمين العاصمة المقدسة مساعد بن عبدالعزيز الداود، عدداً من الأهالي وأعيان المنطقة، بغرض الاستماع إلى أهم الاحتياجات والتحديات.

وأكد أن هذه المشروعات التنموية والتطويرية في المحافظة تعزز جودة الحياة وتسهم في تطوير الخدمات، وتوفر الفرص الاستثمارية الواعدة لمواكبة الحراك الاقتصادي والارتقاء بالخدمات البلدية.