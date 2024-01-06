عبدالعزيز بن سعود: كأس العلا للصقور حدثٌ سعودي عالمي صنع نجاحه سمو ولي العهد

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في: 05 يناير 2024, 10:16 مساءً

أكد وزير الداخلية رئيس مجلس إدارة نادي الصقور السعودي، الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز، أن كأس العلا للصقور حدث سعودي عالمي، صنع نجاحه سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء المشرف العام على نادي الصقور السعودي، صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز. وقال الأمير عبدالعزيز بن سعود عبر حسابه في منصة (X): "كأس العلا للصقور حدث سعودي عالمي، صنع نجاحه سمو سيدي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء المشرف العام على نادي الصقور السعودي -حفظه الله-، عنوانه الأبرز الاحتفاء بموروثنا العريق. أبارك للفائزين، وأشكر فِرق العمل على جهودهم". وكان وزير الداخلية رئيس مجلس إدارة نادي الصقور السعودي قد رعى مساء أمس الجمعة ختام كأس العلا للصقور الذي أقيم بقرية مغيراء للرياضات التراثية بمحافظة العلا، وتوج الفائزين بجوائز الملواح، ومنافسات مزاين الصقور. يُذكر أن كأس العلا للصقور أُقيم على مدى 9 أيام، تنافس فيها الصقارون المحليون والدوليون على جوائز الكأس التي تبلغ 60 مليون ريال، وهي أكبر قيمة جوائز في العالم مخصصة لمنافسات الصقور.

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