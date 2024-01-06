انت الان تتابع تسببت في تلف مركبة.. حادثة "مضايا جازان" تفتح ملف المطبات العشوائية.. مَن المسؤول؟ ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في: 05 يناير 2024, 10:16 مساءً

أظهر مقطع فيديو متداوَل بمواقع التواصل الاجتماعي شخصًا، تسبب مطب ضخم، يُقال إنه بالمضايا جنوب منطقة جازان، في تلف كبير لمركبته، منها فتح الأكياس الهوائية الخاصة بالسلامة. وفي التفاصيل، أثار المقطع موجة من الانتقادات الواسعة بين أوساط مرتادي مواقع التواصل للجهة التي وضعته؛ إذ تساءلوا: كيف تم وضع مطب بهذا الشكل الخطر الذي قد يتسبب في حوادث مميتة؟ وما هي الجهة المسؤولة عن ذلك؟ وهل تم وضعه وفق المواصفات المعمول بها من قِبل "المقاييس"؟ وقال مصدر لـ"الخليج 365" إن مواقع المطبات يتم تحديدها من قِبل لجنة السلامة والمكونة من جهات حكومية عدة. وكانت الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة قد اشترطت وجود أسباب منطقية لوضع المطبات الصناعية على الطرق؛ لتكون إحدى وسائل التهدئة المرورية لإلزام قائدي المركبات بتخفيف السرعة. وأكدت الهيئة أن هناك خمسة مبررات، حددتها المواصفة لوضع المطبات الاصطناعية، تتمثل في وجود حركة مشاة كثيفة؛ تتطلب تهدئة السرعة، وكذلك عند التقاطعات المرورية الحرجة، والمنحنيات الرأسية والأفقية الخطرة، علاوة على مناطق العمل، وعند انتهاء الطرق.

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