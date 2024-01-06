شكرا لقرائتكم خبر عن "الأرصاد" ينبه من تكون الضباب على المدينة المنورة.. حتى هذا الموعد والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تستمر حالة الشبورة المائية والضباب على منطقة المدينة المنورة، تشمل تأثيراتها تدنياً في مدى الرؤية الأفقية إلى (1 -3) كيلومتر.

وبحسب تنبيه المركز الوطني للأرصاد عن حالة الطقس لليوم السبت، أشار إلى أن الحالة تشمل ينبع والرايس والحناكية والعلا وخيبر.

الطقس على المدينة المنورة

ولفت إلى أن الحالة تبدأ الساعة الـ 2 صباحاً وتستمر حتى الساعة الـ 10 صباحاً.

حالة الطقس على المناطق السعودية

وكان نبه المركز الوطني للأرصاد الجمعة، من أمطار خفيفة على منطقة المدينة المنورة، تشمل تأثيراتها رياحًا نشطة، وتدنيًا في مدى الرؤية الأفقية، وصواعق رعدية.

وأوضح المركز أن الحالة التي تشمل محافظة ينبع وخيبر ووادي الفرع، تستمر حتى الساعة الواحدة من مساء الجمعة.

كما نبّه المركز إلى أمطار خفيفة على المدينة المنورة ومحافظتي المهد والحناكية، تشمل تأثيراتها رياحًا نشطة، وتدنيًا في مدى الرؤية الأُفقية، وصواعق رعدية.

وأوضح حينها أن الحالة تبدأ في السابعة صباحًا وتستمر حتى الساعة الثامنة مساءً.