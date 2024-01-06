انت الان تتابع وزير الرياضة يُرحِّب بالمشاركين في النسخة الخامسة من رالي داكار ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في: 05 يناير 2024, 8:20 مساءً

رحَّب الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، وزير الرياضة، بجميع المشاركين في النسخة الخامسة من رالي داكار السعودية 2024، مشيرًا إلى أن هذا الحدث العالمي يأتي بدعم من قِبل القيادة الرشيدة. وقال الفيصل في تغريدة نشرها عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس": "بدعم قيادتنا -حفظها الله- يتجدَّد الموعد مع رالي داكار بمسار جديد، يكشف عن المزيد من طبيعة بلادنا الساحرة، وتضاريسها المتنوعة.. مرحبًا بالجميع في #داكار_السعودية2024". وانطلقت اليوم منافسات رالي داكار السعودية 2024، الذي تستضيفه السعودية للمرة الخامسة على التوالي، والـ46 في تاريخ الرالي، ويستمر حتى الـ19 من الشهر ذاته، بمسافة تتخطى 7800 كلم. ويتضمن الرالي ست فئات، هي: السيارات، الدراجات النارية، الدراجات رباعية العجلات (الكوادز)، إضافة إلى الشاحنات، والمركبات الصحراوية الخفيفة (تشالنجر)، والمركبات الصحراوية الخفيفة للإنتاج التجاري (سايد باي سايد)، إلى جانب فئة داكار كلاسيك. وشهد اليوم تقديم المركبات، وفقًا لتقاليد الرالي.

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