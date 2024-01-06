شكرا لقرائتكم خبر عن الحرارة تنخفض لـ 7 مئوية.. طقس الرياض في أسبوع والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - كشف محلل الطقس، عادل قازنلي، عن طقس الرياض خلال الأسبوع الجاري، قائلًا إن الأجواء ستكون مستقرة.

وأوضح في مداخلة على قناة الإخبارية، أن درجات الحرارة ستنخفض وتصل 7 درجات مئوية وتصل ذروتها في فجر الثلاثاء وحتى الأربعاء، ثم تعاود درجات الحرارة الارتفاع بشكل طفيف إلى ما فوق الـ 20 مئوية.

طقس السعودية اليوم

توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، استمرار هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة تمتد الى مرتفعات مكة المكرمة.

كما لا يستبعد تكون الضباب على أجزاء من تلك المناطق وكذلك على القصيم، حائل، الجوف والحدود الشمالية.

حالة البحر

أشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 15-30 كم/ساعة على الجزء الشمالي والأوسط وجنوبية غربية إلى غربية بسرعة 15-30 كم/ساعة تصل إلى 45 كم/ساعة مع تكون السحب الرعدية على الجزء الجنوبي.

وتوقع ارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر يصل إلى مترين ونصف مع تكون السحب الرعدية على الجزء الجنوبي.

وحالة البحر خفيف الموج يصل الى مائج مع تكون السحب الرعدية الممطرة على الجزء الجنوبي، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية بسرعة 20-40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين.