السعودية | استخدام الدباب بحذر.. 5 وصايا من “تجمع القصيم الصحي” لقضاء عطلة ممتعة

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_القصيم

ودعا التجمع، عبر حسابه على منصة “إكس”، إلى الاعتماد على 5 وصايا لقضاء عطلة ممتعة، مشيرًا إلى “الحذر من استخدام الفحم بالأماكن المغلقة”، و”عدم التنزّه في الأماكن التي لا تحتوي على شبكة اتصال”.