السعودية | استخدام الدباب بحذر.. 5 وصايا من “تجمع القصيم الصحي” لقضاء عطلة ممتعة

- 1/2
- 2/2
شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن استخدام الدباب بحذر.. 5 وصايا من “تجمع القصيم الصحي” لقضاء عطلة ممتعة والان مع التفاصيل
الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_القصيم
قدّم تجمعُ القصيم الصحي، مجموعةً من النصائح الصحية لقضاء إجازة سعيدة.
ودعا التجمع، عبر حسابه على منصة “إكس”، إلى الاعتماد على 5 وصايا لقضاء عطلة ممتعة، مشيرًا إلى “الحذر من استخدام الفحم بالأماكن المغلقة”، و”عدم التنزّه في الأماكن التي لا تحتوي على شبكة اتصال”.
وأكّد “القصيم الصحي” على أهمية “الانتباه للأطفال؛ كي لا يقتربوا من النار أو يبتعدوا عن مكان التنزه”.
وأضاف: “استخدم الدباب بحذر لعدم التعرض للحوادث والإصابات كالكسور”، و”ابتعد عن القيادة في الخليج 365 الخطرة لتفادي الحوادث والإصابات”.