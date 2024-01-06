انت الان تتابع هزّة أرضية بقوة "4.2" درجات تضرب ولاية بولو شمال تركيا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في: 06 يناير 2024, 9:24 صباحاً

وقعت هزةٌ أرضية بقوة "4.2" درجات على مقياس ريختر في ولاية بولو شمال تركيا. وأفادت إدارة الكوارث والطوارئ التركية "آفاد"، في بيان لها اليوم، بأنّ الهزّة الأرضية وقعت على عمق "7.31" كلم، فيما كان مركزها ولاية بولو. ولم يتمّ تسجيل خسائر بشرية أو مادية جراء الهزة الأرضية. يذكر أن زلزالًا مدمّرًا ضرب جنوب تركيا فبراير الماضي، أسفر عن مقتل "50" ألف شخص، ودمار هائل في مدن عدّة؛ حيث تقع تركيا على خطّ صدع زلزالي رئيسي في العالم.

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