انت الان تتابع فيديو مرعب.. لكمة في الوجه تنهي حياة أمريكي تحت عجلات قطار ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في:

أظهرت لقطاتُ فيديو مروعة لحظةَ سقوط رجل على القضبان أمام قطار قادم في مدينة فيلادلفيا الأمريكية، ليلقى مصرعه في الحال.

وحسب صحيفة "الديلي ميل" البريطانية: وقع الحادث الساعة "4:30" مساءً على رصيف مترو أنفاق "سبيتا" في شارع 34 في فيلادلفيا، بولاية بينسلفانيا.

وقد التقط أحدُ الركاب الفيديو المروعَ، ونشرته شرطة فيلادلفيا على موقع التواصل الاجتماعي "X".

ويظهر الفيديو رجلين يتورّطان في مشاجرة على رصيف المترو لحظة دخول القطار إلى المحطة، وظهر رجل ضخم وهو يرفع قبضته في الهواء مهدّدًا رجلًا آخر أصغر حجمًا، وقد استند الأصغر على عمود بالمحطة.

وقالت الصحيفة: إنه يمكن سماع الرجل الأصغر حجمًا وهو يطلب شيئًا من الآخر على ما يبدو، على الرغم من أن الصوت ليس واضحًا تمامًا.

ومع اقتراب القطار قام الرجل الأصغر بلكم الرجل الآخر لكمتين، فسقط الضخم على الأرض إثر اللكمة الثانية، وبسبب اختلال توازنه تمامًا سقط على القضبان، ومع سماع صراخ الركاب الآخرين، جاء القطار بأقصى سرعة، فدهس الرجل الضخم الذي تم إعلان وفاته في موقع الحادث.

ولم تؤكّد الشرطة ما إذا كان أيّ من الرجلين كان يمتلك سلاحًا وقت المشاجرة.

ونقل تلفزيون "إن بي سي 10 فيلادلفيا"، عن مسؤولي الشرطة؛ أن الرجل الآخر تمّ توقيفه في المحطة التالية.

وأكّد متحدثٌ باسم شركة "سيبتا" التي تدير مترو أنفاق فيلادلفيا؛ أنه من غير الواضح إن كان الرجل سيواجه اتهامات أم لا.

وحسب "الديلي ميل": لم يتم بعد تحديد هوية القتيل، لكنّ أحد المستخدمين يدّعي أن كلا الرجلين المتورطين "معروفان لدى شرطة سيبتا".