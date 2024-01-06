"صحة غزة": ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى "22.722" شهيدًا و"58.166" مصابًا

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في: 06 يناير 2024, 10:54 صباحاً

أفادت وزارة الصحة في غزة بأنّ جيش الاحتلال ارتكب "12" مجزرة ضدّ العائلات في قطاع غزة، راح ضحيتها "122" شهيدًا، و"256" إصابة خلال الـ24 ساعة الماضية. وأوضحت الوزارة أن حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي ارتفعت إلى "22.722" شهيدًا، و"58.166" مصابًا منذ السابع من أكتوبر الماضي. وبحسب وكالة "وفا" للأنباء: استشهد عدد من المواطنين، وأُصيب آخرون، اليوم السبت، في قصف الاحتلال المتواصل على مواقع مختلفة في قطاع غزة، جوًّا، وبرًّا، وبحرًا، مع دخول العدوان يومه الـ"92". وشنّ طيرانُ الاحتلال غاراتٍ عنيفةً استهدفت منزلًا في بلدة الزوايدة وسط القطاع؛ ما أدّى لاستشهاد وإصابة العشرات، فيما لا تستطيع طواقمُ الإسعاف الوصولَ إليها. وقصف طيرانُ الاحتلال مدينةَ خان يونس، لاسيما في منطقة أصداء غرب المدينة؛ ما أدّى لاستشهاد مواطنين، وإصابة آخرين بجروح. وتشهد مخيماتُ المغازي، والبريج، والنصيرات، سلسلةً من القصف المدفعي العنيف، فيما اعتلى قناصةُ الاحتلال بعضَ العمارات المرتفعة، وأطلقت الرصاصَ صوب أي مواطن يحاول التحرك، أو النزوح لمنطقة أخرى.

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