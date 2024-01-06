"هانت": هجمات الحوثيين على السفن قد تؤثّر على الاقتصاد البريطاني

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محمد بن مسعود - الدمام - أفاد وزير المالية البريطاني "جيرمي هانت"، اليوم "السبت"، بأنّ هجمات الحوثيين على السفن في البحر الأحمر قد يكون لها تأثير على الاقتصاد البريطاني؛ بسبب زيادة الأسعار.

وردًّا على سؤال حول ما إذا كانت هجمات جماعة الحوثي اليمنية المتحالفة مع إيران يمكن أن تعني ارتفاع الأسعار في بريطانيا؛ قال "هانت" لهيئة الإذاعة البريطانية "بي.بي.سي": "قد يكون لها تأثير، وسنراقب ذلك بعناية شديدة"؛ وفقًا لـ"رويترز".

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